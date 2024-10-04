內地客國慶假900萬入市尚堤3房戶

青衣翠怡花園新近亦錄外籍客入市個案。利嘉閣分行助理分區市務經理司徒俊傑稱，翠怡花園3期10座高層H室，實用面積495方呎，3房間隔，望海景，以622.8萬元易手，實呎12,582元，買家為外籍客。原業主2021年749萬元買入，帳面蝕約126.2萬元或17%，連使費料實蝕約167萬元或22%。

外籍客623萬購翠怡3房戶

3年實蝕逾兩成

另外，部分屋苑仍見低價成交。中原資深區域營業經理王秀芬表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城鄱陽閣低層H室，實用面積583方呎，兩房間隔，享開揚景觀及部分海景，近日由用家以610萬元承接，實呎僅10,463元，約為同類2012年成交價水平。資料顯示，單位原業主1977年以15.7萬元二人聯名一手購入上址，至2013年其中一方身故後，由另一方全權持有該單位，而單位2016至2022年間曾三度加按借貸料約980萬元，最終被財務公司接管，並曾以720萬元作公司內部轉讓。以現成交價計，物業較47年前一手價升594.3萬元或38倍。

利寶大廈累減26%沽出

8年首見呎價跌穿8000元

市場消息指出，屯門置樂「上車三寶」屋苑之一利寶大廈低層G室，實用面積258方呎，1房間隔，內籠略經翻新，今年4月起以280萬元放盤，至近日終累減74萬元或26%，以206萬元沽出，呎價7984元，為屋苑2016年以來呎價首次跌穿8000元水平。原業主2019年347萬元購入，持貨約5年帳面蝕141萬元或41%，連使費料實蝕154萬元或44%。