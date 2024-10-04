moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

合和商場下月試業 逾九成租出

【明報專訊】繼黃竹坑港島南岸THE SOUTHSIDE後，港島區再有新商場試業，屬合和集團旗下灣仔合和商場（Hopewell Mall），包括現有合和中心第1期零售部分，以及合和中心第2期（零售及酒店），總樓面逾100萬方呎，將於下月試業，目前出租逾九成，租戶包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI、屬商場中最大租戶，佔地約5萬方呎。另有歡樂天地、汽車陳列室等。

另商場上蓋的合和酒店將於今年底開業，提供1000間客房酒店，以及逾7萬方呎的會議及活動空間，將成一個集酒店、會議及活動場地、飲食、購物、娛樂、消閒於一身的綜合項目。合和集團表示，合和商場將與現有的胡忠大廈（零售部分）、163 QRE、QRE Plaza、GARDENEast（零售部分）組成為合和商圈（Hopewell Cluster），進一步擴大及強化集團於灣仔區的商業組合。

AIRSIDE黃金周人流升兩成

另開業已一年的南豐啟德AIRSIDE，集團香港地產處執行董事許謙讓指出，商場於暑假及十一黃金周期間人流和生意額分別較平時上升約20%及15%。為配合今日全球微笑日，南豐本月舉辦一連串活動，包括在商場設立「減壓房」，以及公布較早前在商場舉辦的「短期快樂排行榜」投票結果。許謙讓指出，集團今年至今已投放約1.4億元推廣身心健康，包括設立員工情緒支援熱線、定期舉辦員工及租戶放鬆身心活動等，本年度整體離職率已較上年度減少2%。

另外，南豐亦發表「SEWIT報告」，指透過社區共融、本地採購及當區就業等，為香港及英國帶來3400萬元社會價值，並於去年推出正值租約計劃，推動租戶進行碳審計，制定可持續發展策略。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款