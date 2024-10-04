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規劃署不反對新世界粉嶺北14區建2300伙

【明報專訊】由新世界（0017）與招商蛇口（深：001979）合作發展的粉嶺北第14區項目，早前以約22億元與政府達成補地價協議，每方呎樓面補價低於2000元，項目再有新進展。發展商早前向城規會申請放寬建築物高度限制，擬建4幢住宅大廈、提供2300伙，總樓面約111.8萬方呎。城規會將於今日審理，據規劃署文件顯示，該署不反對申請，料可順利獲通過。

資料顯示，上述地點位於粉嶺北新發展區第14區馬適路，地皮面積約15.53萬方呎，發展商擬以總地積比7.2倍作發展，建築物高度限制由140米（主水平基準以上，下同），放寬近3%至約144.1米，計劃興建4幢樓高32樓住宅大廈，提供約2300伙、平均面積約417方呎的單位，總樓面約111.8萬方呎。

另在港從事地基工程的龍昇集團（6829），去年就打鼓嶺坪輋19.18萬方呎農地，向城規會申請改劃為「其他指定用途」土地，擬建6座大廈，提供2205伙，總樓面約134.28萬方呎，有關申請亦於今日審理。據規劃署文件顯示，申請發展地點位於新界北餘下階段發展──新界北新市鎮及文錦渡的規劃研究範圍，由於影響規劃中的港鐵北環線東延線發展，該署不支持申請。資料顯示，上述申請地點位於打鼓嶺坪輋，地皮面積約19.18萬方呎，申請人計劃興建6座35至47層高住宅大廈，提供2205伙、平均面積513方呎的住宅單位，另提供少量社福及公共設施，總樓面約134.28萬方呎。

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