甯漢豪：全年住宅供應或不達標 政府今季推沙田住宅細地 涉360伙

甯漢豪解釋，今年經濟環境、市况均較疲弱，發展商投地意欲不如前，即使最近息口下調，市場仍期望息口繼續下調，本年度特區政府不大舉推地，是審慎、務實做法，不排除今年度未必達到1.32萬伙的土地供應目標。

稱不大舉推地屬審慎務實

她續指出，政府賣地表上仍有土地未推出市場，政府只是審時度勢；由於土地供應主導權仍在政府手上，當局並不擔心長遠供應，此外，賣地涉及商家投資，難免受經濟環境及市場氣氛影響。

美田路地皮

距大圍站15分鐘步程

至於政府將於今季推出的沙田大圍美田路住宅用地，地皮呈長條形，鄰近居屋美城苑、美松苑，毗鄰私宅翠景花園、恒峰花園等，距離港鐵大圍站約10至15分鐘步程。

甯漢豪表示，此為新增土地，主要考慮今年度第一季、第二季，市場對沙田住宅用地反應正面，而目前經濟環境下，投資者對投地取態較審慎，偏向購入規模較小、位處成熟社區、不需要做太多土地平整的用地，因而加入上述土地作賣地計劃。

測量師：投資風險較低

可吸引發展商競投

美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模適中，投資風險比較低，可吸引發展商競投；上述地皮預計可建樓面約19.2萬方呎，料將提供360伙。綜合業界估算，地皮估值逾6億至逾7.6億元，預計每方呎樓面價約3200至4000元。

港鐵東涌東站一期

涉600伙 規模減半

此外，港鐵亦計劃推出東涌東站第一期項目招標，涉約600伙；上述地皮曾於去年10月招標但流標，當時招標規模為1200伙，意味是次拆細項目，招標詳情容後公布。

另私人發展和重建項目則有3個完成地契修訂程序，共涉1235伙，其中一個比較大型項目，為古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段的原址換地申請，預計可提供約1230個單位。換言之，今個財政年度第三季的私人房屋土地供應，預計可興建約2200個單位。

明報記者

[香港地產]