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ONE JARDINE'S LOOKOUT 一周售120伙 全盤近沽清

【明報專訊】綜合市場資訊，本月首4日主要新盤錄近130宗一手成交，其中英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日次輪銷售，包括價單發售18伙開放式單位全數沽清、招標售出4伙，單日售出22伙、吸金約9000萬元；連上周售出的98伙，樓盤一周累售120伙，佔全盤123伙約98%，套現約9.3億元。

楊政龍：買家出席率達九成

英皇國際副主席楊政龍稱，次輪銷售的買家出席率達九成，由於發售單位全屬開放式戶，定價約400萬元，吸引不少投資客入市；他又稱近期股市樓市成交急升，投資氣氛轉趨熾熱。

大手客3700萬購柏蔚森8伙

至於其他新盤，新地（0016）啟德天璽‧天今日首輪推售300伙前，啟德跑道區由新世界（0017）牽頭發展的柏蔚森系列，昨日連沽17伙，更有大手客斥逾3700萬元購入8伙；全盤開售約兩個月累沽368伙，套現近25億元。

Blue Coast II

日內向傳媒開示範單位

豪宅方面，信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出第3座11樓A室，實用面積2087方呎4房雙套戶，成交價8850萬元、實呎4.24萬元。

長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，計劃下周初向傳媒開放示範單位，並研究為買家及之前的向隅客，提供特別付款方式及安排；另一港鐵樓盤、會德豐發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS則加推69伙，最快下周銷售，扣除最高12%折扣，1房折實價454.1萬元起。

此外，麗展（0488）元朗大棠現樓尚柏，明日首輪發售98伙，今日截止認購，項目過去9日累收逾750張入票，超額近7倍。

[香港地產]

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