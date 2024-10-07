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一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清

【明報專訊】減息效應，加上市場憧憬本月中公布的新《施政報告》，或有提振經濟新舉措出台，10月份樓市開局不俗；綜合市場消息，在新地（0016）啟德天璽．天、麗展（0488）元朗大棠現樓尚柏，首輪銷售開出紅盤帶動下，過去兩日市場錄近470宗一手成交，料為4月初後、近半年最暢旺的周末成交量；本月首6天，整體一手成交估計錄約600宗，達9月全月錄約740宗成交逾八成。

明報記者 林尚民

過去6日整體一手成交錄約600宗之際，新地副董事總經理雷霆表示，集團旗下天璽．天上周六首輪銷售，以價單推售的204伙沽清、吸金逾15億元，由於向隅客眾多，項目加推3號價單涉120伙，整批折實均呎21,768元，惟由於單位樓層、景觀不同，包括首次推出的第5座高層戶，因此屬原價加推。

至於新加推的120伙，屬實用240至655方呎的開放式至兩房戶，維持最高折扣13.5%，折實價481.65萬至1412.04萬元、折實實呎1.96萬至2.48萬元，擬本周次輪銷售。

NOVO 3B期新一輪銷售沽45伙

新地代理總經理胡致遠補充，天璽‧天不乏大手成交，其中A組有9組買家各以4400萬至6600萬元購入6伙至8伙。另新地同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨新一輪價單推售124伙（含新推及部分原有單位），據悉售約45伙。

麗展潘銳民：樓價及交投將回升

至於麗展以首推折實入場費242.9萬元、折實均價9278元作招徠的元朗尚柏，昨以價單形式首輪開售98伙，即日售約94伙，佔可售單位總數96%；麗展高級副總裁潘銳民表示，集團日內將推出尚柏連裝修示範單位及特色戶，其中特色戶以招標推出。

潘續稱，在減息及股市上升帶動下，樓市氣氛向好，未來樓價、交投量勢將回升。

跑道區3新盤兩日共沽46伙

其他成交方面，啟德樓盤繼續成焦點，3個跑道區新盤，兩日共售約46伙；新世界（0017）牽頭的柏蔚森系列，期內沽出31伙，包括第5座15樓C室，實用560方呎3房戶，成交價1141.7萬元、實呎2.03萬元。

跑道區由嘉華（0173）等發展的啟德海灣，過去兩日售11伙、吸金9300萬元。此外，華潤置地及保利（0119）合作的跑道區澐璟，過去兩日連售4伙、吸金約5760萬元，其中第3B座17樓A室，實用656方呎兩房連儲物室戶，以1586.51萬元成交、實呎2.41萬元。

華懋西半山大學閣招標售出第2座10樓A室，實用1584方呎4房戶，成交價6950萬元、實呎4.38萬元。

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