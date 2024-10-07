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3市區新盤接力登場 涉867伙

【明報專訊】本月樓市氣氛好轉，繼新地（0016）啟德天璽‧天、麗展（0488）元朗大棠尚柏，首輪銷售均告開出紅盤後，3個市區新盤、合共涉及867個單位，預計將接力登場，以搶佔市場購買力；其中長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II，日前上載樓書後，料日內將向傳媒開放示範單位、並有機會開價，為市場新焦點。

BLUE COAST II日內開示範單位

開售進程已進直路的BLUE COAST II，相信是南區今年壓軸登場的大型新盤，最大賣點是位處港鐵站和大型商場上蓋；項目提供558伙，由第3座及5座組成，關鍵日期為2026年2月，樓花期約16個月。據樓書資料顯示，BLUE COAST II提供的單位，實用面積443至1267方呎，屬兩房至4房間隔，其中400餘至500餘方呎兩房戶設279伙，佔單位總數558伙的50%。

另一個擬短期登場的港島區新盤，為九建（0034）旗下西營盤高街單幢項目半山名滙，早前已開展宣傳推廣；項目提供111伙，關鍵日期為明年11月，樓花期長約13個月。

半山名滙瑜悅快上載樓書

半山名滙提供的標準戶型屬1房至3房、另設頂層特色戶，實用面積221至740餘方呎，預計短期上載樓書，發展商表示目標客群為投資客及專才，樓盤最鄰近港鐵站為西營盤站，項目所處的高街、正街及西邊街一帶，均屬發展成熟的民生社區。

九龍區方面，華懋與市建局合作的長沙灣瑜悅，提供198伙，單位實用面積312至594方呎，當中1房戶佔132伙或67%，預計關鍵日期為明年6月，樓花期約8個月；項目已獲批入伙紙，同樣預計短期上載樓書。

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