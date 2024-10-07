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澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店

【明報專訊】隨着去年開始經濟復常，作為香港核心商業和零售消費地段的中環，區內舖位近年獲不少國際運動用品店進駐，其中澳洲單車服飾品牌MAAP，早前以月租約20萬元租用萬宜大廈商場一個地舖，作為在香港首家旗艦店，並於昨日開幕。

佔地逾2000呎 呎租97元

世邦魏理仕表示，MAAP租用之舖位，面積約2061方呎樓面，並於昨日開業；據市場消息指出，該舖月租約在20萬元水平，折合呎租約97元。

據了解，上述旗艦店將設有陳列室，展示一系列單車產品、比賽裝備、訓練服飾、非自行車服裝及其他配件。

展示單車產品系列及訓練服飾

MAAP聯合創辦人Oliver Cousins表示，品牌一直堅定發展「單車圍繞生活」（Life Around Bikes, LaB）概念，香港新旗艦店展現MAAP對單車生活的熱情。

另一方面，美國聯儲局於9月中下旬減息，加上內地接連推出新措施提振經濟，令近日股市氣氛高漲、投資氣氛亦升溫。

上月寫字樓買賣34宗 按年增42%

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，9月錄約209宗工商舖買賣成交，涉資約55.6億元，雖然按月分別減少4%及8.5%，惟9月寫字樓交投氣氛轉趨熾熱，錄約34宗買賣成交，按月及按年分別增加約30.7%及41.6%。

事實上，9月錄得至少4宗逾億元大額成交，其中新世界（0017）以約7.6億元沽出長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心23、25至27樓共53個單位，涉及約57,623方呎，呎價約1.3萬元。

舖位買賣亦見增長，9月商舖買賣成交錄約52宗，按月增加15.5%，同期買賣金額亦錄約10.07億元，按月增約15.7%，呈現價、量齊升局面。潘分析指出，9月商廈及舖位交投增多，反映投資者信心已逐步恢復，預計整體市場投資氣氛穩步轉好，10月整體買賣會持續回升。

此外，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，中美兩國放寬貨幣政策，將有利投資市場發展，部分投資者亦會趁低吸納優質工商舖物業。據美聯工商舖統計，本港9月工商舖買賣註冊宗數共錄265宗，按月微升約0.8%（具體反映8月成交市况），同期買賣註冊金額則錄約43.67億元，按月增加約29%。

其中商廈、商舖買賣註冊宗數9月分別錄59宗及76宗，按月同樣增加逾三成，惟工廈買賣註冊宗數錄約130宗，按月減少逾19%。

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