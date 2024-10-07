教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍

資料顯示，單位由THE CATHOLIC DIOCESE OF HONG KONG、即天主教香港教區於2004年底購入，當年作價170萬元，持貨20年，帳面賺320萬元或近兩倍。

譽．88兩房業主損手近三成

不過，二手市場仍不乏蝕讓；美聯助理區域經理馮根明表示，元朗譽．88第1座低層單位，實用面積477方呎兩房戶，以520萬元成交、實呎1.09萬元；原業主2021年初以680萬元購入，帳面蝕160萬元，若連稅項和其他使費，料實蝕逾190萬元或28%。

另受惠近日利好消息，中原十大屋苑過去兩日周末錄約11宗成交，按周升4宗或57%，創3周新高紀錄，零成交屋苑減至3個，為荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城。

太古城3房37年升值逾12倍

另美聯統計，10月首個周末，十大藍籌屋苑錄約11宗成交，連續兩周錄雙位數成交，按周升約一成；當中鰂魚涌太古城於過去6日，共錄約5宗成交，包括綠楊閣低層G室，實用面積1015方呎3房連套房間隔、望海景，以1518萬元易手、實呎1.49萬元。

上述單位原業主早於1987年以113.8萬元購入，持貨37年，帳面獲利逾1404萬元，期內升值逾12倍。