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名鑽屆現樓 處名校網

【明報專訊】美國啟動減息，市場預期年底前再有機會減息之際，近期多個新樓盤登場，其中益兆集團發展的名鑽，屬何文田太子道西全新單幢項目，目前已屆現樓。名鑽主攻兩房及三房戶型，部分單位享開揚九龍塘及獅子山景觀，加上位處小學34名校網，料可成為換樓客或家庭客的不俗選擇。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

益兆發展的名鑽屬單幢項目，早前已取得入伙紙及滿意紙，全盤提供80伙，其中標準單位佔78伙，屬兩房及三房間隔，實用面積介乎423至821方呎，另有兩伙分別為3房及4房間隔的特色戶，設於頂層，外連天台，單位實用面積逾1000方呎。物業基座設住客會所，提供戶外泳池等配套。

全盤80伙 主打兩三房戶型

單位景觀方面，基本上可分為向北或向南，向南單位景觀以太子道西一帶景觀為主；向北單位雖然望到附近住宅，但高層有機會眺望九龍塘低密度住宅，以及獅子山一帶，景觀不俗。可留意的是，亦有部分單位會向東，以附近樓景為主。

高層向北單位遠眺獅子山

名鑽現時開放兩個現樓連裝修示範單位，其中12樓C室，實用面積819方呎3房1套間隔，長形大廳，樓層高度約3.3米，地面鋪砌幾何圖案雲石地板，飯廳放置一組餐桌，配襯特色吊燈；客廳面積相對較大，以中空暗燈天花設計，外連露台。

露台玻璃趟門可隔音隔熱

單位向南，外望太子道西景觀，視野頗開揚，而太子道西汽車流量甚高，單位的露台趟門採用中空玻璃設計，不但隔音，亦具隔熱效果。

廚房屬梗廚設計，設三邊工作枱面，大部分配套家電選用德國品牌Miele，如煤氣爐及電磁爐；除坐地廚櫃，抽油煙機上方亦有一個吊櫃，提供不少收納量。主人睡房佈置典雅奢華，大牀可三邊上落，對出的工作平台與客廳同向；套房浴室屬明廁，除基本潔具外，還在天花安裝了英國KEF藍芽喇叭，戶住可以一邊聽歌，一邊浸浴；另一房間為書房，書桌置於窗前，可遠望獅子山景色。

另一現樓示範單位為12樓E室，實用面積448方呎兩房間隔，玄關一側設置一個以「九宮格」設計的鞋櫃；大廳可明確劃分為客、飯廳，客廳以植物圖案的特色牆飾點綴，兩個房間分別是主人房及兒童房，與客廳同向，亦可遠眺獅子山；廚房屬開放式設計，以電磁爐煮食。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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