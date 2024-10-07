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麗港城均呎穩守萬元

【明報專訊】雖然有減息、股市上升等利好因素，惟在一手搶客的情况下，二手市場交投及售價仍然平淡，惟睇樓氣氛已明顯好轉。藍田麗港城9月錄得7宗成交，與8月全月交投量看齊，惟平均實用呎價未能跟上，9月份進一步下調至10,581元，按月跌幅2%。區內代理表示，市場氣氛回升，過去一周的睇樓量有約兩至三成的增幅，而準買家亦積極還價。

代理指睇樓量升兩三成

中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城新近錄得一宗成交，單位為第7座低層D室，實用面積687方呎3房連套房間隔，望園景，原業主先開價690萬元，議價後獲用家以660萬元承接，單位實呎9,607元，即減價30萬元或4%。

據了解，原業主早於1991年6月以120.8萬元一手買入單位，持貨33年，現轉手帳面獲利539.2萬元或逾4.4倍。

南豐新邨3房14年升值三成

此外，市區二手盤不乏低價成交，中原地產副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨，屋苑第5座低層D室，實用面積516方呎3房間隔，原業主叫價540萬元，累減52萬元或近一成，以488萬元成交，實呎9457元，新買家為用家，原先一直租樓，見近日減息，供樓負擔減少而轉租為買。

上述物業原業主2010年以375萬元購入，持貨14年，帳面仍獲利113萬元或三成。 

新界區成交方面，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，青龍頭豪景花園依麗小築特色單位第15座低層單位，為3房連套房間隔，實用面積936方呎，最新以586萬元成交、實呎6260元；原業主於2020年以718萬元購入，持貨4年，帳面蝕132萬元或18%，若連稅項和其他使費，有可能實蝕約157萬元或約22%。

鄧錦雄續指出，是次成交的依麗小築樓高4層，屬豪景花園的低密度座數，而上述新買家為外區專業人士。

屯門利寶大廈呎價跌穿8000元

另屯門置樂「上車三寶」屋苑之一利寶大廈，錄得蝕讓個案。市場消息指出，利寶大廈低層G室，實用面積258方呎1房間隔，內籠略經翻新，今年4月起以280萬元放盤，至近日終累減74萬元或26%，以206萬元沽出，呎價7984元，為屋苑2016年以來呎價首次跌穿8000元水平；原業主2019年以347萬元購入，持貨約5年，帳面蝕141萬元或41%，連各項使費料實蝕154萬元或44%。

明報記者 趙頌明

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