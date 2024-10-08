PARK SEASONS重陽推售158伙

天瀧本周開示範單位予高端客參觀

會德豐副主席兼常務董事黃光耀昨出席天瀧記者會時表示，料本月一手市場約有1500至2000宗成交，相信第四季樓價回穩，有機會出現輕微升幅。至於集團有份與恒地（0012）合作的啟德跑道區天瀧，黃光耀稱，樓盤本周內會安排地產代理及高端客戶等參觀現樓示範單位，恒基物業營業（二）部副總經理李菲茹補充稱，項目另有兩個連裝修示範單位於短期內開放，屆時將有4個附裝修示範單位予公眾參觀。

至於同區由嘉華國際（0173）牽頭的啟德海灣，昨加推9伙兩房享「置佳時機限定折扣」，個別單位最高折扣達33.25%，折實價入場單位為2A座1樓M室，實用481方呎，折實價831.4萬元、折實呎價17,285元。

Blue Coast II今向傳媒開放示範單位

正當市場聚焦啟德全新盤之際，市區另一個大盤、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，銷售部署亦如箭在弦，今日將開放設於紅磡置富都會的示範單位予傳媒參觀。長實營業部首席經理郭子威表示，項目呎價以2.8萬元為市場目標價，目前仍屬合理水平。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，爭取項目本周開價，項目樓花期長約16個月，提供558伙兩房至4房戶，楊又指，第3座會提供小量4房戶，考慮待明年近現樓時才推出大單位。

瑜悅日內上載樓書

至於樓花期不足1年並取得入伙紙、華懋與市建局合作的長沙灣瑜悅，料最遲明日上載樓書，有機會本周向傳媒開放兩個示範單位。華懋銷售總監封海倫表示，項目暫收到逾千個查詢，主要來自九龍西及新界區。