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YOHO Hub II昨推58伙 全晚售罄

【明報專訊】減息效應下，本月新盤市場開局不俗，綜合市場資訊，10月至今整體一手成交暫錄近700宗，其中近日多盤齊發的新地（0016），旗下已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，第6座昨晚新一輪推售58伙、屬實用面積462至905方呎的兩房和3房戶，兩房折實666.1萬元起。代理消息稱，昨晚有大批準買家到達售樓處所在的南昌站V Walk商場，料今批單位全數沽清。

新地同系豪宅亦不乏成交，其中北角海璇II連錄兩宗成交，屬第2座實用面積1483方呎4房戶、1153方呎3房戶，成交價4968萬及4420萬元（均連車位），實呎3.35萬及3.83萬元，吸金近9400萬元；另啟德跑道區天璽‧海，則售出第3座18樓B室，實用面積1089方呎4房戶，成交價3857萬元、實呎3.54萬元。

一組買家4355萬連掃海茵莊園8伙

樓市氣氛重趨活躍，大手客入市亦重現。代理消息稱，九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，獲一組買家連購8伙，涉資約4355萬元，料作長線收租之用；相關單位分佈於第2座28樓至37樓、屬實用面積283及288方呎1房戶，每伙成交價541萬至546萬元，平均實呎約1.9萬元。

林海山城3760呎特色戶9800萬沽

其他較矚目一手成交，包括香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，最新售出第18座5樓A室，屬實用面積3760方呎4房4套間隔、連2745方呎平台特色戶，成交價達9800萬元、實呎2.6萬元，買家成交期90日，另獲車位認購權，成交價創項目分層戶新高紀錄。信置（0083）和會德豐等合作、已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙II，新售出第1座17樓A室，實用面積1536方呎4房戶，成交價5490萬元、實呎3.57萬元。港島方面，恒地（0012）旗下已屆現樓的西半山羅便臣道帝滙豪庭，透過招標售出9樓A室，實用面積1735方呎4房戶，成交價5148萬元、實呎2.96萬元。

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