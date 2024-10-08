YOHO Hub II昨推58伙 全晚售罄

【明報專訊】減息效應下，本月新盤市場開局不俗，綜合市場資訊，10月至今整體一手成交暫錄近700宗，其中近日多盤齊發的新地（0016），旗下已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，第6座昨晚新一輪推售58伙、屬實用面積462至905方呎的兩房和3房戶，兩房折實666.1萬元起。代理消息稱，昨晚有大批準買家到達售樓處所在的南昌站V Walk商場，料今批單位全數沽清。