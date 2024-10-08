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荃灣本月首周25宗二手成交 周末佔逾半

【明報專訊】踏入10月，受惠股市大升及新盤銷情轉佳，部分大型二手屋苑交投轉趨暢旺。中原地產副區域營業董事余俊文表示，荃灣本月首周暫錄25宗二手成交，剛過去周末兩日已佔13宗或逾半，按周增加1.6倍，其中麗城花園周六單日已錄3宗成交，相等於上月一半。

東環周末兩日連錄5宗成交

上述成交包括麗城花園1座低層F室，實用481方呎，兩房間隔，以409萬元易手，實呎8503元。原業主1996年6月185萬元買入，持貨約28年，帳面賺224萬元或1.2倍。不過屋苑交投雖回升，但樓價則仍受壓，屋苑本月平均實呎9300元，較上月跌約4%。

溱柏開放式戶285萬沽 6年實蝕45%

另外，剛過去周末兩日，東涌亦錄得8宗二手成交，其中東環連錄5宗。中原地產分行經理曹嘉華表示，東環6B座高層6室成交，實用面積484方呎，兩房套房間隔，原業主原先叫價625萬元連租約放盤，議價後以588萬元由投資客交吉承接，減價37萬元或近6%，實呎12,149元。原業主2015年1月556.62萬元一手買入，持貨逾9年，帳面賺31.38萬元或近6%，若連使費料明賺暗蝕約7.8萬元或1.3%。

宇晴軒3房830萬沽 7年實蝕13%

雖然整體樓市氣氛好轉，但二手樓市暫呈量升價跌局面。市場消息指出，元朗溱柏10座中層J室，實用272方呎，開放式間隔，以285萬元成交，實呎10,478元。原業主2018年6月約478萬元購入，持貨逾6年，帳面蝕讓約193萬元或約40%，連使費料實蝕約215萬元或約45%，做價比9年前同類水平更低。

此外，中原高級區域經理許永生表示，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，位於6座中層A室，實用554方呎，3房間隔，以830萬元沽出、實呎14,982元。買家為同區客，原業主2017年7月900萬元買入，持貨約7年，帳面蝕70萬元或逾7%，連使費料實蝕約121萬元或13%。

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