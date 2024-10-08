物流公司老闆斥8797萬 購天水圍天一商城巨舖

木廠街工廈銀主盤3500萬易手

另原由「舖王」鄧成波家族持有、其後淪為銀主盤的九龍城木廠街聯明興工廠大廈11樓一單位，面積約25,916方呎，上月以3500萬元售出，呎價約1350元。資料顯示，鄧氏家族早於1995年以220萬元購入有關物業，近年多次透過不同財務公司做按揭，最終淪為銀主盤，最新成交價較29年前高約15倍。

此外，世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強表示，儘管零售額連續6個月下跌，但核心區租賃勢頭在第三季度略為回升。該行數據指出，整體舖位空置率連續兩季維持在6.8%水平，中區空置率下跌1.3個百分點至7.9%，尖沙嘴及旺角空置率分別穩定在8.7%及6.3%，惟銅鑼灣空置率則上升1.4個百分點至5.3%。該行料第三季整體舖租按季增長1%，與第二季度增幅相同。