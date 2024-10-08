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物流公司老闆斥8797萬 購天水圍天一商城巨舖

【明報專訊】億京近月先後拆售多個物業，其中天水圍天一商城地下一舖位，上月以8797萬元由物流公司老闆購入，成交價較約兩年半前市場傳出的洽購價低約27%。資料顯示，上述物業為天一商城地下G01號巨舖，面積約3869方呎，上月初以8797萬元售出，呎價約22,737元。資料顯示，該舖2022年初時曾有傳獲買家以1.2億元洽購，惟當時未成功售出，事隔兩年半，最新成交價較當時洽購價低約27%。至於今次入市買家，以大灣區物流園區有限公司作登記，公司董事為藍賽平，為物流公司老闆。

木廠街工廈銀主盤3500萬易手

另原由「舖王」鄧成波家族持有、其後淪為銀主盤的九龍城木廠街聯明興工廠大廈11樓一單位，面積約25,916方呎，上月以3500萬元售出，呎價約1350元。資料顯示，鄧氏家族早於1995年以220萬元購入有關物業，近年多次透過不同財務公司做按揭，最終淪為銀主盤，最新成交價較29年前高約15倍。

此外，世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強表示，儘管零售額連續6個月下跌，但核心區租賃勢頭在第三季度略為回升。該行數據指出，整體舖位空置率連續兩季維持在6.8%水平，中區空置率下跌1.3個百分點至7.9%，尖沙嘴及旺角空置率分別穩定在8.7%及6.3%，惟銅鑼灣空置率則上升1.4個百分點至5.3%。該行料第三季整體舖租按季增長1%，與第二季度增幅相同。

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