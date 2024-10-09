蜜雪冰城16萬租沙田石門逾千呎舖

成本港第7間分店

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事陳毓龍表示，京瑞廣場一期地下5號舖，面積約1111方呎，獲蜜雪冰城以月租約16萬元租用，呎租約144元，為該品牌在港開設的第七間分店，亦是沙田區第二間分店。資料顯示，蜜雪冰城去年11月首度攻港，以月租約20萬元租用旺角銀行中心地下一舖位，以面積約412方呎計，呎租約490元。

陳氏續指，本港茶飲市場競爭日益激烈，不論內地、本港甚至海外品牌皆有意突圍而出，相信可有利舖位租務交投；隨着消費者對健康、創新口味的茶飲需求不斷上升，預計茶飲行業將進一步走向多元化發展，並繼續推動餐飲及零售市場發展。

戴德梁行：4核心區舖租 按季最多升2.3%

另一方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第三季一線街舖租賃活動活躍，整體一線街舖空置率續跌至8%，為疫情以來新低，其中旺角空置率按季下調2.7個百分點至8.4%，尖沙嘴回落至9.4%，期內四大核心區，即銅鑼灣、中環、尖沙嘴和旺角舖租按季錄得1.0%至2.3%升幅。蕭亮輝續稱，近期中央政府推出各項刺激經濟措施，中港股票市場逐見升勢，相信對消費力也能起提振作用，預期全年各區核心街舖租金有望錄得4%至9%增長。

第3季甲廈待租率降至19.3%

他又稱，第三季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得32.41方呎，年初至今3個季度共錄得約98萬方呎的淨吸納面積，由於季內未有新寫字樓項目落成，整體待租率下調至19.3%水平，為2022年第一季度以來首見下跌。租金方面，整體甲級寫字樓租金調整步伐於第三季度加快，按季下調2.4%，年初至今跌4.3%。由於現時企業需求仍以成本控制及升級搬遷為主，令寫字樓租金表現繼續回軟，預期全年租金將錄得6%至8%跌幅。