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新都城本月首周8宗成交 逼上月全月

【明報專訊】受減息及內地推出救市措施帶動，本港二手樓市氣氛亦見回升，部分屋苑交投顯著加快。美聯物業區域經理黃少明透露，將軍澳新都城本月首周暫錄8宗二手成交，逼近上月全月9宗水平，其中2期5座中低層D室，實用659方呎，3房1套連儲物室間隔，以720萬元易手，實呎10,926元。原業主2005年295萬元購入，帳賺約425萬元或約1.4倍。

香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭上月錄4宗成交，而本月首周已錄3宗成交，其中9座中層H室，實用348方呎，2房間隔，獲外區客以530萬元承接，實呎15,230元。原業主2018年2月約600萬元購入，帳面蝕約70萬元或12%，連使費料實蝕約99萬元或17%。

港灣豪庭2房530萬沽 6年實蝕近百萬

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月首周暫錄約7宗成交，較上月同期1宗明顯加快，其中荔枝角泓景臺暫錄2宗成交，最新位於2座低層B室，實用658方呎，3房1套間隔，正東望內園，以910萬元易手，實呎13,830元。

他續稱，原業主2012年700萬元購入，持貨約12年，帳面升210萬元或約三成。

用家910萬購太古城3房 40年升值15倍

美聯分行市務經理（銷售）陳昌裕表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城上月共錄14宗成交，本月首周已錄7宗成交，其中東海閣低層C室，實用723方呎，3房1套間隔，獲用家以910萬元承接，實呎12,586元。原業主1984年約55.8萬元購入，持貨約40年，帳面獲利約854.2萬元或逾15倍。

另外，美聯高級營業經理賴嘉敏表示，大埔白石角海日灣II，位於12座連花園特色戶，實用435方呎，2房間隔，連433方呎花園，近日以570萬元易手，呎價13,103元。原業主2020年以「先住後買」形式斥808.4萬元一手買入，帳面蝕約238.4萬元或約29.5%，連使費料實蝕約274萬元或34%。

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