會德豐今年累沽1444伙套現近158億

黃光耀續稱，今年至今集團已累售1444伙、套現總額達157.8億元。另同系將軍澳日出康城PARK SEASONS，明天展開新一輪銷售推出158伙；整個SEASONS系列今年初開售至今累沽850伙，套現53.4億元。

另一方面，兩個九龍新盤有機會短兵相接，華懋與市建局合作、樓花期長約8個月的長沙灣東京街瑜悅，已上載樓書；項目提供198伙，設於荃灣如心廣場展銷廳的籌備工作已完成，短期內向傳媒開放。

瑜悅上樓書 最快下周開價

華懋銷售總監封海倫表示，瑜悅最快下周開價，涉不少於50伙，將以「好合理」的價錢登場。樓書資料顯示，瑜悅提供的單位，實用312至594方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中1房戶佔132伙或67%。可留意是，項目沒有鋪設煤氣或石油氣喉管，意味不能明火煮食。

連方I快將入伙 短期開現樓

正部署開售大埔馬窩全新大盤的萬科香港，旗下鄰近港鐵深水埗站的連方I，已獲批入伙紙，將展開交樓程序，昨開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀，短期內向公眾開放。萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方系列自2022年底推出至今累沽約170伙、套現13.5億元。

滙都I推30伙增10%折扣

新界方面，泛海（0129）元朗洪水橋滙都I 修訂價單，為指定30伙1房及兩房單位，推出精選單位折扣，增加額外10%折扣；以買家使用120天現金付款計，原先最高折扣14.5%，目前最高折扣為24.5%，折實呎價9806元起，此批單位定於周六發售。