moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

皇第連沽兩伙共涉6億 呎價逾6萬

【明報專訊】10月新盤交投氣氛暢旺，貴價豪宅新盤亦連錄成交。資策（0497）及泛海（0129）等合作，已屬現樓的渣甸山皇第新售出兩伙、涉資約6億元，以總樓面涉9774方呎計，折合呎價逾6萬元；相關單位包括19、20樓A室複式戶，實用5696方呎4房3套設計，連雙車位以股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）出售，另3、5樓A室，實用4078方呎雙套房連書房設計。 

隨着市况轉活，資策同系已屆現樓、位於粉嶺粉錦公路333號的豪宅項目華第1期，亦上載首份銷售安排，推出粉錦公路333號C屋招標，時間為下周一下午4時至5時；物業屬4房4套間隔，實用6940方呎、另設4857方呎花園，料為新界北近年面積最大屋苑式洋房，亦屬屋苑示範洋房。華第1期提供5幢洋房，實用5809至6940方呎，屬3房3套和4房4套設計；各幢均設雙車位、私家泳池及花園等。

華第6940呎示範屋招標

事實上，市場昨日得錄得多宗一手豪宅成交，華懋西半山旭龢道大學閣，透過招標售出第3座1樓B室特色戶，實用1515方呎連446方呎平台、3房3套間隔，成交價6400萬元、實呎4.22萬元，買家為外籍家庭客；大學閣自2021年底開售至今共沽42伙，總成交額逾33億元。

新地（0016）啟德天璽．天，上周首輪銷售紅盤高開後，同系跑道區天璽‧海，新售出第5座11樓A室，實用1401方呎4房戶，成交價5772.12萬元、實呎4.12萬元，買家成交期180日。

另北角海璇II新沽出第2座9樓A室，實用1483方呎4房戶，連車位成交價5372.16萬元、實呎3.62萬元，買家成交期720日，享提前入住等優惠。

市場亦錄得大手客「添食」個案。九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨連錄3宗成交，當中早前已購入項目一籃子單位的同組大手客，再增購兩伙實用298方呎1房戶，涉資1129.3萬元、實呎1.89萬元，而該組大手客近月已累購海茵莊園共25伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款