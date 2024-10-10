皇第連沽兩伙共涉6億 呎價逾6萬

【明報專訊】10月新盤交投氣氛暢旺，貴價豪宅新盤亦連錄成交。資策（0497）及泛海（0129）等合作，已屬現樓的渣甸山皇第新售出兩伙、涉資約6億元，以總樓面涉9774方呎計，折合呎價逾6萬元；相關單位包括19、20樓A室複式戶，實用5696方呎4房3套設計，連雙車位以股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）出售，另3、5樓A室，實用4078方呎雙套房連書房設計。
隨着市况轉活，資策同系已屆現樓、位於粉嶺粉錦公路333號的豪宅項目華第1期，亦上載首份銷售安排，推出粉錦公路333號C屋招標，時間為下周一下午4時至5時；物業屬4房4套間隔，實用6940方呎、另設4857方呎花園，料為新界北近年面積最大屋苑式洋房，亦屬屋苑示範洋房。華第1期提供5幢洋房，實用5809至6940方呎，屬3房3套和4房4套設計；各幢均設雙車位、私家泳池及花園等。
事實上，市場昨日得錄得多宗一手豪宅成交，華懋西半山旭龢道大學閣，透過招標售出第3座1樓B室特色戶，實用1515方呎連446方呎平台、3房3套間隔，成交價6400萬元、實呎4.22萬元，買家為外籍家庭客；大學閣自2021年底開售至今共沽42伙，總成交額逾33億元。
新地（0016）啟德天璽．天，上周首輪銷售紅盤高開後，同系跑道區天璽‧海，新售出第5座11樓A室，實用1401方呎4房戶，成交價5772.12萬元、實呎4.12萬元，買家成交期180日。
另北角海璇II新沽出第2座9樓A室，實用1483方呎4房戶，連車位成交價5372.16萬元、實呎3.62萬元，買家成交期720日，享提前入住等優惠。
市場亦錄得大手客「添食」個案。九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨連錄3宗成交，當中早前已購入項目一籃子單位的同組大手客，再增購兩伙實用298方呎1房戶，涉資1129.3萬元、實呎1.89萬元，而該組大手客近月已累購海茵莊園共25伙。