重陽節3日假25新盤逾千伙搶客 超去年同期逾10倍 啟德4盤涉490伙佔近一半

明報記者 江俊洋

綜合市場資訊，本月首10日主要新盤已錄約860宗成交，交投量有望在長假期後突破千宗大關。今年將有約1012伙於3日重陽節長假期間發售，較去年86伙大增逾10倍，部分項目推售單位不多，而且不少屬貨尾銷售或招標推售單位，其中4個項目發售的單位超過100伙（見表），包括會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今日開展新一輪銷售，涉158伙，兩房折實約453萬元入場，當中包括69伙加推的全新單位。

天璽‧天一周內招標售出21伙

按地區分布，來自啟德的單位供應佔490伙或48%，分布於4個新盤，包括嘉華國際（0173）牽頭的啟德海灣、中海外（0688）的維港1號、會德豐等發展的MIAMI QUAY I，以及連續兩個周六售樓的天璽‧天。天璽‧天明日以價單形式次輪銷售238伙，為發售單位最多的區內新盤，最高折扣13.5%計，開放式單位折實478.58萬元起。項目昨日截止次輪收票、今日將進行抽籤，明早開售，屆時A1組買家須購入6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙指定單位，B組為散客時段，最多可購2伙。

此外，天璽‧天上周六招標推售的96伙，一周內累售21伙，最新沽出的11伙全為標準戶，成交價由2204萬至7288萬元、實呎價由24,592至36,568元；其中第3座 Peak Tower 40樓A室，實用面積1993方呎，4房雙套連私人電梯大堂間隔，以7288萬元售出、呎價36,568元。

ONE JARDINE'S LOOKOUT

撻訂戶重售賣貴9%

萬科香港旗下鄰近港鐵深水埗站的連方II，樓花期約3個月，發展商已加推38伙開放式至1房單位，本周末兩日共發售21伙。英皇（0163） 跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT的1樓C室連平台特色戶，實用面積536方呎、連227方呎平台，原於上月27日以1179.2萬元售出，惟交易告吹。單位重新招標，獲向隅客以1286.4萬元購入，實呎2.4萬元，買家選用180天付款計劃，未計及成交期因素，售價較上月底首次售出時高出約9%。