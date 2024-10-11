DOUBLE COAST I最快《施政報告》公布後開價

Blue Coast II擬短期加推加價

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，項目目前收到近1000組客人對DOUBLE COAST I查詢，又稱集團旗下位於啟德項目，自上月減息後錄得36宗新盤成交，套現約3.4億元，而今年迄今累錄317宗區內成交，套現約46.6億元。資料顯示，DOUBLE COAST I 提供361伙，設高座及低座大樓，戶型涵蓋開放式至3房間隔，主打一房及兩房戶，於2022年10月已獲批預售。

另一焦點新盤、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，今日起對外開放設於紅磡置富都會商場的示範單位及收票。長實營業部首席經理郭子威表示，市場氣氛向好，集團旗下項目不排除會加價，而Blue Coast II首批單位價錢吸引，將與港鐵商討短期內加推單位安排。

此外，長實同系沙田現樓項目名日‧九肚山，最新標售第1座12樓A室，實用面積1213方呎，4房雙套連工作間間隔，成交價約1949.29萬元、實呎16,070元。市場消息稱，買家為內地客。長實營業經理詹勳榮表示，項目現時尚餘少量3房1套及4房1套單位待售，並且有加價空間，將會適時調整售價。