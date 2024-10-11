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減息當周CCL按周微升0.18%

【明報專訊】上月中本港銀行跟隨美國聯儲局下調息口，為本港樓市帶來動力。中原城市領先指數CCL最新報136.11點，按周升0.18%，業界相信，近日二手交投逐漸回升，CCL有望回穩。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，具體反映9月19日美國聯儲局宣布減息0.5厘，以及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周市况的CCL最新報136.11點，按周升0.18%，但指數仍為逾8年、即424周次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。她表示，中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手交投逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。

二手睇樓量升1.7% 連升12個周末

此外，今年CCL本年至今累跌7.54%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.86%，並較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.83%。此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.52點，按周升0.16%；CCL（中小型單位）報135.19點，按周升0.21%；CCL（大型單位）報140.63點，按周升0.04%，連跌兩周後回穩。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，內地一連串救市政策惠及本港，本周末全港50個指標屋苑共錄1230組客戶預約睇樓，按周升1.7%，並連升12個周末，創近26個周末新高，重陽節三天假期則約有1475組客戶。

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