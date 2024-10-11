Ｕ購佐敦舖結業後12萬租出 低兩年前逾半

翻查資料，U購在2022年以月租25萬元承租，即最新月租較兩年前低13萬元或52%。U購承租前，由化妝品Colourmix卡萊美租用，2018年2月起租用4年，首年月租20萬元，租金每年遞增，最後一年即2021年起月租30萬元，為該舖租金高位。

換言之，最新租金從高位回落60%。上述商舖由資策或有關人士持有，2015年9月約1.6億元購入，租金回報不足1厘。

資策9年前1.6億購入 回報不足1厘

事實上，U購在疫情期間積極擴充，曾一度設有約100間分店，惟經濟不景及全面通關後消費模式轉變，U購自今年初起已逐步縮減分店數目，如今年上半年鑽石山、青衣、石硤尾、佐敦、尖沙嘴等分店先後結業，近期更連關最少3間分店，包括屯門和田邨、荃灣翠濤閣及柴灣漁灣邨分店等。

個別商舖業主在U購結業後隨即招租，如佐敦德成街1號康源閣地下C至E號街舖，面積約4200方呎，獲戶戶送（Deliveroo）今年8月以逾10萬元承租，與U購租金相若。

至於尖沙嘴加連威老道分店，該舖業主為已故賭王何鴻燊的四太梁安琪或相關人士，早前以月租25萬元招租，較U購月租30萬元低5萬元或17%。

洪水橋現代產業大樓地下周招標

另原定上季推出招標的元朗洪水橋及厦村第39A及39B區多層現代產業大樓用地（下簡稱洪水橋及厦村用地），政府最新公布，下周五以「雙信封制」方式公開招標，明年3月21日截標。該地面積約83.68萬方呎，最高樓面418.38萬方呎，當中不少於兩成樓面建成後須交予政府，將租予受政府項目影響的棕地作業者。

市場估計，地皮估值約16.7億元，預計每方呎樓面地價約400元。政府亦公布，延長正在招標的元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地的招標期限，將與洪水橋及厦村用地同日截標，即明年3月21日。