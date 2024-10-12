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Blue Coast II首日收千票 超購7倍 天璽‧天今次輪賣238伙 收3萬票超額127倍

【明報專訊】市場最新焦點大盤、長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，日前以折實均呎2.15萬首推128伙、並以兩房戶折實入場921萬元作招徠後，昨日正式收票，市場消息指首天收逾1000票，超額認購約7倍，料將盡快加推單位應市；同時，上周六首輪銷售大開紅盤的新地（0016）啟德天璽．天，今日再接再厲，次輪銷售238伙，項目累收逾3萬票，超額認購127倍。

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約16個月的Blue Coast II，日前以「食糊價」首推128伙，昨日正式對外開放設於紅磡置富都會商場的示範單位，以及接受認購，長實執行董事趙國雄表示，項目已超額認購，將盡快加推單位應市，以回應市場需求。

趙國雄：Blue Coast II盡快加推

長實營業部首席經理郭子威指出，目前參觀人士以本地客為主，佔約八成，預料未來將有較多內地客、或專才參觀及入票；長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，昨日有買家不參觀示範單位就直接入票，而項目4月開售的第1期，因向隅客眾多，集團正研究為相關人士設特別揀樓時段。

事實上，發展商亦抓緊時機推售大型新盤；新地旗下啟德天璽‧天，今日次輪以價單形式發售238伙，開放戶折實入場478.6萬元起；項目次輪銷售接獲30,563張入票，超額127倍，當中大部分來自首輪向隅客重新入票的「復活票」，並創本港歷年收票第3高。

恒地兩九龍盤下周二賣46伙

恒地（0012）亦乘市况轉佳，推售旗下兩個九龍新盤；其中長沙灣西洋菜北街曉柏峰，加推第6號價單涉50伙，實用面積234至345方呎、屬1房間隔，提供最高折扣10%，折實均呎17,081元，折實價392萬至588萬餘元。

同系紅磡THE HADDON，推出第2號價單共46伙，實用面積266至314方呎，屬1房及1房加儲物室設計，提供最高10%折扣，折實價474萬至602萬餘元，整批折實均呎18,648元。恒地同時上載上述兩盤的新銷售安排，兩盤同於下周二（15日），各自推售23伙，即共46伙。

滙都I今賣30伙

呎價9806元起

新界方面，泛海（0129）元朗洪水橋滙都I，今日新一輪推售30伙1房及兩房單位，以買家使用120天現金付款計，最高折扣為24.5%，折實呎價9806元起。

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