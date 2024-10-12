逸瓏灣II自製相連戶4980萬沽 料輸五成

資料顯示，原業主持外國護照，2016年以6237.45萬元購入兩個單位、呎價約18,164元；若連樓價30%，即約1871.2萬元辣稅計，購入總成本約8108.6萬元。事隔數年，原業主以6990萬元放售，議價後以4980萬元易手、實呎14,502元，持貨8年，帳面蝕1257.45萬元或20%，計及辣稅及交易費用，料實際蝕逾3178萬元或51%，料為屋苑近年最大額二手蝕讓。

新港城兩房503萬沽 帳蝕16%

世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山新港城新錄兩房單位蝕讓，為M座高層單位，實用面積363方呎、望海景，原業主減價7萬元或1.4%後、以503萬元沽出、實呎1.38萬元；原業主2018年以598萬元購入，帳面蝕95萬或16%，連交易雜費計，有可能實蝕逾113萬元或19%。

星域軒山景3房月租5.8萬

租務方面，成交仍活躍；中原分區營業經理余浩泉表示，灣仔星域軒第1座高層F室，實用面積898方呎3房間隔，望山景，以5.8萬元租出、實用呎租約65元；業主今年7月以3080萬元購入，收樓不久即獲承租，享2.3厘租金回報。

另外，中原副區域營業董事劉俊傑表示，何文田ONE HOMANTIN第7座高層D室，實用面積561方呎，屬兩房間隔連儲物房，望內園景，以2.8萬元租出、實用呎租50元；上址業主今年4月、即「撤辣」後以900萬元購入，享3.7厘租金回報。