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雍景臺3房戶實用呎租逾39元

【明報專訊】租務持續暢旺，西半山雍景臺最新錄3房戶租務成交。中原高級分區營業經理譚嘉良表示，屋苑1座低層D室，實用面積1117方呎，3房連套房間隔，向北及東北方，享海景，業主放盤不足一個月，近期以月租43,980元租出，實用呎租39.4元。

據悉，租客為同區客，心儀單位四正實用，景觀開揚，參觀後即決定承租單位。業主2018年以2540萬元購入單位，持貨6年，現享租金回報約2.1厘。

康怡兩房戶月租2萬租出

另外，傳統屋苑鰂魚涌康怡花園亦錄租務成交，利嘉閣地產助理營業董事丁培鴻表示，屋苑最新一宗租務成交為A座高層10室，實用面積497方呎，兩房間隔望山景，一對新婚夫婦睇樓後，鍾情單位間隔合用及景觀，加上單位附設新裝修，睇樓後決定洽租。雙方議價後，以月租2萬元承租，較原叫租低1000元，實用呎租約40元。業主於1996年以約349萬元購入單位，現可享租金回報6.9厘。

ONE INNOVALE一房實呎租39元

新晉屋苑的租務亦有增無減，粉嶺ONE INNOVALE最新錄1房戶租賃成交。利嘉閣分行高級經理羅富欽表示，最新獲承租的單位為2期C座高層2室，實用面積312方呎，屬1房連衣帽間兼開放式廚房設計，外望園景，以月租1.23萬元租出，實用呎租約39.4元。他透露，租客為外區客，認為單位間隔合適，屋苑樓齡新兼配備現代化智能家居系統，且住客會所設施多元化，故承租單位。業主2022年以約483萬元一手購入單位，現享租金回報約3厘。

[香港地產]

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