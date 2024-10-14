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ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬

【明報專訊】新盤交投暢旺，多個中型發展商發售中的新盤，亦錄理想銷情。英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，透過招標新售出25樓C室，實用面積1175方呎，屬4房雙套連工人房戶型，由同區換樓客斥2914萬元購入、實呎2.48萬元，創項目標準戶成交價、呎價新高；項目全盤123伙，上月開售迄今累售121伙，佔項目伙數98%，套現約9.6億元，僅餘兩伙4房戶待售。

尚柏累沽逾百伙 佔全盤92%

新界方面，全盤提供112伙、已屆現樓的麗展（0488）元朗大旗嶺尚柏，日前盡推餘下14伙（包括部分特色戶），昨於長沙灣廣場次輪發售，其中1房標準戶折實價283.8萬元起，據悉售約8伙；尚柏本月初開售至今累沽約103伙，佔全盤單位總數約92%。

另泛海（0129）元朗洪水橋滙都I上月中秋節至今累售約30伙，其中逾七成屬兩房戶成交，反映買家以用家為主；項目去年夏天開售至今累售約340伙、套現總額估計約18億元。

此外，近期錄得投資客大手入市的九建（0034）將軍澳海茵莊園，繼續錄得多宗成交，包括昨日再沽6伙、單日吸金逾3557萬元，成交單位包括5伙1房戶、1伙兩房戶，實用面積283至406方呎，成交價542萬至775萬餘元，每伙呎價皆逾1.9萬元；樓盤本月初至今暫售約71伙、套現逾3.8億元。

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