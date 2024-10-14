新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%

黃埔3日長假錄兩宗成交

可留意的是，紅磡黃埔花園於過去3日長假錄得兩宗成交；中原分區營業經理袁顯岸表示，屋苑第2期9座高層B室，實用面積389方呎兩房間隔，新近以520萬元沽出，實用呎價13,368元；原業主於2010年以320萬元入市，持貨14年，帳面賺200萬元或63%。

嘉湖兩房呎售8408元 料輸13%

新界方面，中原副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊重陽節當日錄得1宗成交，為麗湖居第5座高層E室，實用面積446方呎兩房間隔，議價後以375萬元易手、實呎8408元；原業主2017年以412.8萬元購入，持貨7年帳面蝕37.8萬元或9%，連使費有可能實蝕約52萬元或13%。嘉湖山莊本月至今累錄約7宗成交，平均實呎約8097元。另美聯統計十大籃籌屋苑過去兩日同錄約9宗成交，按周同樣減兩宗或18%，其中嘉湖山莊、映灣園未有開單；計及重陽節，十大屋苑於3天長周末共錄約14宗成交。