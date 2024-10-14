甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%

港島甲廈呎價倒退10年前價位

據美聯工商舖數據，在港島核心商業區，上環招商局大廈有單位錄得以呎價約1.58萬元成交；另金鐘力寶中心第2座，有單位以呎價約1.31萬元易手；此外，灣仔會展廣場辦公大樓33樓多個單位以1.35億元成交，呎價約1.5萬元，上述3宗成交呎價，料皆倒退回到2010年至2014年水平。

分析：不少業主降叫價吸引買家

美聯商業董事李鎮龍表示，現時不少業主願意降低物業叫價，以吸引買家，此現象在甲級商廈市場甚明顯；而今年首三季，指標甲級商廈的售價已累跌近兩成，但同期甲級商廈成交卻錄得77宗，超過2022年、2023年全年水平，相信是與美國聯儲局減息後，不少買家都趁低吸納商廈物業有關，如灣仔會展廣場辦公大樓33樓物業的新買家，為資深投資者蔡志忠。

至於非核心商業區，9月再有投資者以7.63億元，購入長沙灣南商金融創新中心共4層多個單位；另市場消息指出，伯恩光學楊建文斥資4.1億元，購入已成為銀主盤的東九龍銀行中心（前稱駱駝漆大廈），但與原業主已故「舖王」鄧成波的家族成員在2014年的買入價相比，物業貶值約六成。

李建議，面對近年商廈空置率高企，政府可在即將發表的新《施政報告》中，提出放寬改裝商廈的計劃，容許商廈業主在決定物業用途時，享更多彈性，並在未來制定相關的法律及標準，從而加快市場調節，解決目前商廈供過於求局面。