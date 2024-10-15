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Blue Coast II再加推60伙 均呎2.2萬 最快周六首輪開售 暫收5000票超額16倍

【明報專訊】政府明日公布新一份《施政報告》前，發展商繼續密鑼緊鼓賣樓，其中長實（1113）及港鐵（0066）的黃竹坑港島南岸Blue Coast II ，昨日第二度加推60伙、折實均呎22,404元，較首張價單折實均呎21,526元高約4%，兩房折實939.6萬元入場。市場消息指出，項目過去4日累收逾5000票，以合共推出296伙計，暫超額逾16倍，最快周六首輪開售。此外，新地（0016）啟德天璽‧天亦有機會今日公布最新銷售安排，料同於周六第三輪銷售，意味兩大市區新盤將於《施政報告》後首個周末正面交鋒。

明報記者 江俊洋

Blue Coast II前後已公布3張價單共涉296伙，佔該期數558伙約53%，市值約47.4億元。長實營業部首席經理郭子威表示，個別新加推單位提價約2%，不排除會再向上調整價格。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，剛過去3日長假錄得3.5萬人次參觀示範單位，而新推60伙，以最高折扣率14%計，折實價由939.6萬至1871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元，入場單位為第5座6樓G室，實用485方呎兩房間隔，連85方呎平台，折實價939.6萬元，折實呎價19,373元。另外，同系已屆現樓的元朗洪水橋#LYOS，4個月來再錄一手成交，售出複式C座地下及1樓15號單位，實用面積793方呎3房間隔、連795方呎花園和306方呎天台，成交價1249.7萬元、實呎15,759元。

晉環連沽兩伙 呎價高見3.95萬

至於同屬港島南岸的屋苑亦錄大額成交。路勁（1098）牽頭、已屆現樓的晉環，單日連沽兩伙4房雙套單位、套現逾9000萬元，作價最高單位為1A座32樓F室，實用面積1218方呎，連兩個車位成交價逾4819萬元、實呎3.95萬元。項目自2021年開售至今共售出729伙，套現逾150億元。

不過，嘉里（0688）牽頭的揚海，再有單位兩度交易告吹，位於第2A座23樓D室，實用921方呎3房1套戶，曾於2021年9月3163.11萬元售出，今年1月首次撻大訂，同月以2922.1萬元、呎價逾3.1萬元標售，惟據成交紀錄冊顯示，買家簽署買賣合約後，近日取消交易料撻大訂，已支付10%訂金、涉逾290萬元料遭發展商沒收，單位將於周五招標重售。

提供198伙、華懋與市建局合作的長沙灣東京街瑜悅，今日開放予傳媒參觀示範單位，有機會同步開價。

瑜悅最快今日開價

上季推出鰂魚涌FINNIE的宏安地產（1243），位於炮台山英皇道項目（即前成報大廈地盤）則於明日公布命名。項目屬舊契重建項目，毋須申請預售，將提供約250伙。

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