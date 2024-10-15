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緹外連花園特色戶 1.71億沽 實呎4.2萬

【明報專訊】新盤交投活躍，綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交已累錄約1380宗，昨日更不乏大額成交，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，最新以1.71億元售出第2座地下B室連花園特色戶（連車位），單位實用4057方呎，4房4套房連雙工人房間隔、另連花園2022方呎、實呎4.21萬元。緹外自2022年底推售至今累售27伙，吸金約88億元，平均成交實呎6.1萬元。

信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出第3座9樓A室，實用2087方呎4房戶，成交價8738萬元、實呎4.18萬元；項目2020年夏天開售至今累沽74伙，總套現額近70億元。何文田同區由鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的朗賢峯IIB期， 則以1158.1萬元售出一伙實用488方呎的兩房戶、實呎2.37萬元。

YOHO Hub II昨推52伙近沽清

至於近日揚言「推盤停不了」的新地（0016），旗下北角海璇II，昨日連售兩伙、套現約8728萬元，其中第2座16樓B室，實用1153方呎3房間隔，連車位成交價4450萬元、實呎3.85萬元；另第3座5樓B室，實用1139方呎3房間隔、連415方呎平台，連車位成交價4278萬元、實呎3.75萬元。此外，新地同系元朗The YOHO Hub II第6座，昨晚新一輪推售的52伙，兩房折實入場668.8萬元起。市場消息指出，至少有兩組大手客，各購買兩伙，而整批單位共售約51伙，即接近沽清。

另一港鐵盤、與南豐合作的將軍澳日出康城LP10，昨日亦透過招標售出兩伙4房海景戶、單日吸金約6260萬元，其中第2A座40樓A室，實用1521方呎，成交價為3180萬元、實呎2.09萬元；另第2A座35樓A室，實用同為1521方呎，成交價3080萬元、實呎2.02萬元。LP10自2021年初推出至今累售826伙，佔全盤單位總數893伙的92%。

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