瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起

明報記者 歐陽慧恩

位於東京街28號的瑜悅，樓花期約8個月，屬本港首個使用組裝合成建築法（MiC）的私樓新盤，共提供198伙。華懋集團銷售總監封海倫指出，是次定價屬「激安價」，項目開價為同區8年新低。

較恒珀6月首批折實均呎低21%

翻查資料，同區恒和珠寶（0513）旗下恒和地產發展、今年6月以現樓形式推出的恒珀，首批30伙，折實均呎18,754元，實用300方呎1房折實501.02萬元起，是次瑜悅首批折實均呎較恒珀折讓21%。該盤提供42伙，早前累沽約28伙。至於同區對上首批折實均呎低於14,888元的新盤，要追溯至2016年7月開價的尚都，該盤由百利保（0617）、富豪酒店（0078）及市建局合作發展，當年首批50伙折實均呎13,846元。

同區二手方面，鄰近瑜悅的睿峰，一個東翼高層A室，實用639方呎，3房1套間隔，上月以1278萬元易手，實呎達2萬元，雖已比原業主2020年11月購入價1406.8萬元帳面低128.8萬元或9%，但瑜悅最新均呎亦較該單位呎價低26%。

首批50伙 折實不足500萬佔13伙

瑜悅首批價單涵蓋1房至3房單位，其中1房戶佔34伙，兩房佔13伙，3房佔3伙。單位實用由343方呎至594方呎，訂價由546萬元至1211萬元，發展商提供最高相當於樓價16.75%的即供折扣優惠，折實價由454.54萬至1008.15萬元，折實呎價13,252元至16,972元。

入場單位為7樓F室，實用343方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，原定價546萬元，以最高折扣計，折實價454.54萬元，實呎13,252元。首批單位中，折實價低於500萬元佔13伙，並有7伙折實呎價低於1.4萬元。若買家採建築期付款方案，最高折扣亦達樓價15.75%，僅較即供低1個百分點。

此外，瑜悅昨向傳媒開放的兩個交樓標準示範單位，其中1房以28樓C室為藍本，實用350方呎，開放式廚房設計；兩房則以28樓J室為藍本，實用497方呎，屬梗廚設計。