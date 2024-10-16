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話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元

【明報專訊】華懋旗下長沙灣東京街28號瑜悅，樓花期約8個月，是該集團首個與市建局合作的市區重建項目，2020年4月以約9.1億元中標，以總樓面逾10.4萬方呎計，每方呎樓面地價約8743元，符合當時市場預期。據2020年招標條款指出，發展商售樓收益達23億元，市建局可獲分紅，首5000萬元比例是兩成， 其後遞增至最高50%。

首個採組裝合成建築法興建項目

值得留意，發展商昨日折實均呎14,888元推售50伙，若整個項目的呎價維持在1.5萬至1.8萬元的水平，距可分紅的售樓收益有一段差距。翻查資料，多個市建局重建項目亦出現虧本，據去年7月立法會發展事務委員會的文件顯示，近年多個與發展商合作的重建項目──深水埗傲凱、海珀及土瓜灣瑧尚，總收益扣除成本後，均錄得虧損。

此外，瑜悅以「組裝合成」建築法（MiC）興建，即「先裝後嵌」，在廠房中製造「組裝合成」組件，再將組件送達地盤工地進行組裝及嵌接工作，是本港首個使用上述方法建造私宅項目，旨在減省工地施工程序，亦能減少施工時所產生的廢物，預計可減少68％建築廢物、75％噪音及減少碳排放，從而減低對附近社區滋擾。華懋曾稱，旗下與港鐵（0066）合作發展東涌牽引配電站上蓋項目亦以「組裝合成」興建。

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