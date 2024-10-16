Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙

長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II首輪開售單位全部位於第5座，稍後會推售第3座單位，將有約5%至10%加價空間。項目周六首輪開售256伙，包括151伙兩房及105伙三房，折實價921.4萬至1891.2萬元，折實實呎18,998至24,458元，折實均呎21,761元，定價市值39.9億元，並將於周五下午3時截票。長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，該盤周六上午10時開始分組報到並抽籤，最先揀樓F組買家，可選購3至8伙，當中包括至少3伙3房，連同A1、A2組，大手組別共可發售153伙。

天瀧推55伙周六起招標賣

此外，新地（0016）副董事總經理雷霆指，天璽．天昨招標售出10伙，套現逾3.6億元，售價及呎價最高為第3座（Peak Tower）32樓B室，實用1985方呎，4房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價6989.9萬元，實呎35,214元。新地代理總經理胡致遠表示，項目周六發售248伙，當中215伙以價單形式發售，另33伙以招標形式發售，其中1號至3號價單中約60餘伙提價約3至8%，整批215伙折實均呎22,120元，折實價509.55萬至1890.69萬元，折實實呎17,054至27,561元。

同系元朗The YOHO Hub II第6座下周一發售25伙，實用462至905方呎，折實715.2萬至1332.48萬元，折實實呎13,254至17,397元，折實均價14,899元，部分單位輕微上調售價1%至2%。另恒地啟德跑道區天瀧昨上載銷售安排。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，項目周六起推出55伙招標，由3房1套至4房雙套單位，實用1085至1428方呎。