現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成

事實上，本月部分地區二手交投大增，大圍及沙田區本月上半月暫錄約45宗二手成交，較上月同期大增約七成。中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田皇御居本月首宗成交為低層C室，實用473方呎，1房間隔，以643萬元易手，實呎13,594元。原業主2020年約710萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓67萬元或約9%，連使費料實蝕106萬元或15%。

金融客斥3.5萬

租YOHO Town 3房戶

租賃市場方面，即使踏入第四季，屬傳統租賃淡季，但仍錄破頂租務個案。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town 3座頂層戶，實用840方呎，3房間隔，附連平台及天台，獲從事金融行業人士以月租3.5萬元承租，實用呎租41.7元，租金及呎租均創屋苑新高。業主2003年382萬元一手買入後自住多年，租金回報高達11厘。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，長沙灣維港滙1期1座高層C室，實用966方呎，3房1套連儲物室及工人套間隔，以月租6萬元租出，實用呎租約62.1元，月租及呎租創同類新高。業主今年才以2950萬元一手購入，租金回報2.4厘。