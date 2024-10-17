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長實：3盤121伙餘貨加價3% 趙國雄料買家能負擔 兩大龍頭發展商加價證樓市見底

【明報專訊】新一份《施政報告》昨日出台後，發展商隨即公布最新售樓部署，長實（1113）本周六首輪開售黃竹坑港島南岸Blue Coast II之際，昨宣布同系3個現樓項目、以價單形式在售的餘貨，將加價約3%，涉及121伙（見表1），總額逾70億元。有關價單於今日上載，下周一生效。長實執行董事趙國雄表示，政府對樓市作出大力支持，而本地兩大龍頭地產商相繼加價，足證香港樓市已見底，不認為提價會影響市民有意置業的機會及負擔能力。

明報記者 江俊洋、歐陽慧恩

對於集團旗下餘貨加價，趙國雄表示，其他發展商開始將單位提價，樓市已見底，笑言「唔好蝕咁多」，故跟隨市况調整價錢，惟加幅較保守，不希望一下子大幅加價，相信買家能夠負擔。至於《施政報告》全面放寬所有物業按揭成數上限至七成，他認為，此舉不會影響市民置業的機會，指目前市場仍有不少單位供應，買家仍可以購買自己適合的單位，所謂「有得揀先至係老闆」。

Blue Coast II暫收7000票 超額26倍

3個項目分別為屯門青山公路飛揚1期、沙田名日‧九肚山及元朗洪水橋#LYOS，合共121伙，均以價單形式銷售，其中飛揚1期餘貨最多，有52伙，項目新價單列明的實呎介乎13,064至16,961元。上述修訂版價單下周一生效，惟發展商未有透露餘貨的折實價及折實呎價，而3個項目開售至今共吸金逾70億元。另一方面，同系黃竹坑港島南岸Blue Coast II周六首輪開售256伙，長實營業部首席經理郭子威表示，項目再加推單位，將加價3%至5%。市場消息稱，項目過去6日料收約7000票，超額26倍，將於明日下午截票。

101 KINGS ROAD最快下月推

宏安地產（1243）於《施政報告》發表後，亦公布旗下炮台山英皇道項目命名為101 KINGS ROAD。宏安地產執行董事程德韻表示，項目示範單位及樓書籌備工作接近尾聲，擬下月推。項目提供251伙，涵蓋1房至3房戶，實用介乎244至838方呎，主打兩房戶，樓花期長約15個月，地盤前身為成報大廈，屬舊契項目，不受預售樓花限制，總投資金額約26億元。程又認為，近期市場氣氛有改善，市場上大手買家增加，加上定期存款利息下降，料有助推動資金回流物業市場，同時因應政府鼓勵企業改裝酒店或商廈，以增加學生宿舍的政策，集團亦將考慮添置同類項目。

至於政府稱目前「啟德智慧綠色集體運輸系統」預計提早3年落成，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，有助啟德區內交通配套全面升級，集團於區內擁有多個項目，加上啟德體育園明年開幕，有望發揮協同效應；集團牽頭的啟德跑道區DOUBLE COAST I今日將公布最新部署。

[2024年施政報告]

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