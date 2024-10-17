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中金楊鑫：中國現代化物流中心需求大

【明報專訊】中國物流股股價過去3個月普遍向好，當中，以京東物流（2618）勁升72.83%表現最佳（見圖），讀者可留意相關投資機會。中金公司研究部執行負責人楊鑫在接受訪問時表示，現時中國物流市場規模高達15萬億元人民幣，當中，「第三方物流」（即企業把物流業務外包由專業物流公司經營）市場滲透率仍偏低，未來仍有很大增長空間，京東物流等「第三方物流」公司料將興建更多現代化物流中心以滿足相關需求。

楊鑫表示，在現時規模達15萬億元人民幣的中國物流市場，可以分為數個細分市場，當中包括主要服務於電子商貿的「快遞」、運送比較大型貨物的「快運」及以整輛貨車為單一客戶運輸大量貨物的「整車運輸」市場，「快遞」市場規模為1萬億至2萬億元人民幣、「整車運輸」市場規模為4萬億至5萬億元人民幣，「快運」市場規模在前兩者之間。

可以留意的是，分別在港股及A股上市的中通快遞（2057）、順豐控股（深：002352）及韻達股份（深：002120）均是服務於中國快遞市場的企業，其股價過去3個月升幅介乎16.64%至24.96%，表現相對接近。

中國快遞量上半年升23% 運費續跌

官方數據顯示，在今年上半年，中國快遞市場業務量達801.6億件，按年增長23%，楊鑫分析，雖然業務量增長屬不錯，但價格延續近年下跌趨勢，而價量兩大因素均影響快遞股股價。

楊鑫表示：「中國快遞市場過去這麼多年一直在跌價，原因是此行業規模經濟的屬性很強，規模愈大便愈可以減低每宗交易的成本，這亦為中國電商客戶帶來非常好的體驗，原因是電商物流速度很快，費用也不高，因此個別電商近來亦推出很多（豁）免運（費）服務。」

京東物流憑專業服務 獲「第三方客戶 」

跟着楊鑫以京東物流為例子，解釋什麼是「第三方物流」公司：「京東（9618）作為電商平台，旗下物流中心均是由子公司京東物流營運的，但京東物流本身不止服務京東，他也會服務其他客戶。」

楊鑫認為，目前中國物流市場其中一個主要投資機遇便是「第三方物流」：「第一，現時中國『第三方物流』市場滲透率仍然比較低，當企業到了高質量發展階段，就會傾向於由第三方物流公司提供服務，因此『第三方物流』的滲透率應該會慢慢提升。第二，物流行業有很明顯的規模經濟屬性，所以行業龍頭會強者愈強，因此我們覺得隨着行業的集中度會提高，各個賽道的龍頭均有更大的機會。」

「第三方物流」公司 料興建更多現代化物流中心

總結是次訪問時，楊鑫表示，快遞公司旗下物流中心主要屬「通過式」，方便快遞員送件，而「第三方物流」公司旗下物流中心除了同樣有配送服務外，更重要的是提供倉儲服務，而中國現時需要更多的是高效率提供倉儲服務的現代化物流中心。她續說，目前中國快遞市場規模1萬億至2萬億元人民幣，對比整體物流市場規模15萬億元人民幣相對不大，京東物流及其他高效率的營運商亦已把「第三方物流」拓展至快遞以外的物流市場，因此估計他們將興建更多現代化物流中心。

明報記者 葉創成

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