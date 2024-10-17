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過去一年全球調研 看好越南樓市

【明報專訊】作為中金公司研究部執行負責人，楊鑫亦主管該行國際研究組，過去一年在全球多個國家進行調研，足迹踏遍東南亞、中東與日本等，她在是次訪問中亦介紹了東南亞的投資機會，並且表示看好越南樓市。

楊鑫表示：「過去一年我們去了東南亞進行多次調研，原因是當地有逾6億人口，整體人均GDP介乎4000至5000美元，並且是一直往上走的過程，機會應該是非常大的。我們已就印尼及越南市場發表報告，跟着馬來西亞與泰國市場會陸陸續續去關注。」

三大利好因素：息口跌經濟好城鎮化

美國聯儲局於2022年3月以來曾大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端曾高達5.5厘，吸走全球資金，由於需要避免走資令貨幣大幅貶值，東南亞多國央行期內亦跟隨加息，惟隨着美聯儲上月開始減息0.5厘前，東南亞多國央行已提前減息，例如越南央行上月便下調公開市場操作利率0.25厘至4厘，是8月減息0.25厘後再次減息，加上其他利好因素，楊鑫看好越南樓市前景。

楊鑫表示：「越南是一個進口與出口都佔GDP比例很高的國家，外商直接投資（FDI）增長也非常好，第三季GDP增長達7.4%，是非常高的。雖然越南房地產市場之前一些政策不是很明確，但未來一段時間我們覺得該市場是能夠向上的，因為隨着美國降息，越南利率的壓力也減少，而且房地產最終還是看需求，經濟向上的時候居民對房地產是有需求的，加上還有城鎮化此正面推動力。」

[名人樓市論壇]

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