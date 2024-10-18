意嵐推70伙均呎1.1萬 高上批13％ 個別單位高一層 3個月賣貴17%

明報記者 江俊洋

旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，加推的70伙，實用182至653方呎，以最高折扣12%計，折實價230.1萬至887.9萬元，折實呎價9629至13,637元，其中22伙屬開放式戶，這批單位較第1至3號推出的同類單位，撇除樓層及景觀因素，加價約5%至6%。

3個月前首批折實均呎9988元

個別單位售價加幅顯著，抽出新加推的入場單位、第5B座21樓K室為例（見表），實用206方呎開放式戶，定價為261.58萬元，以最高12%折扣計，折實價230.1萬元，折實呎價11,170元；對落一層、同一實用面積的開放式戶，首張價單推出時，定價223.4萬元，折扣率相同下，折實價196.5萬元、折實呎價9539元。換言之，高一層單位賣貴達17%。對於政府宣布放寬物業按揭成數上限，不論自住或投資均劃一為七成，旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波相信，措施可吸引不少投資客入市。項目7月首推139伙、折實均呎9988元，以區內8年來新盤首推單位折實均呎低於1萬元作招徠，同月開售至今累售368伙，佔可售單位逾五成，套現逾12.6億元。

長實3現樓項目修訂價單

至於日前已預告將旗下3個現樓項目、涉及121伙貨尾加價的長實，昨上載相關修訂版價單，下周一生效。與對上一張價單比較，新價單絕大部分單位的最新定價有約3%加幅，惟仍較原來定價為低，例如元朗洪水橋#LYOS複式B座地下及1樓7號單位，實用788方呎3房戶，連188方呎花園及306方呎天台，新價單定價為1286.3萬元，相比2021年11月加推時定價1699.1萬元，則有約24%減幅。

滙都單日連沽3伙 最高呎價1.14萬

此外，星星地產（1560）旗下元朗現樓項目雨後，昨日亦更新價單，將餘下9伙的10萬元折扣優惠，削減至5萬元，變相加價，下周一生效。另泛海（0129）旗下洪水橋滙都單日連沽3伙、吸金逾1206萬元；售出單位屬實用336及429方呎1房、兩房間隔，成交價380萬至442萬餘元、實呎1.03萬至1.14萬元。

[香港地產]