moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

DOUBLE COAST I上樓書 最快下周開價

【明報專訊】啟德續成新盤主戰場，會德豐牽頭、位於啟德跑道區DOUBLE COAST I，在《施政報告》出台後上載樓書，最快下周開放示範單位及開價，有望本月底至11月初開售。對於近期有發展商宣布將貨尾提價，會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，旗下部分項目有條件加價，但加幅會較溫和，現階段欲「做多啲生意先」，提高成交量。

澐璟單日連沽3伙吸金逾2.34億

DOUBLE COAST I涉361伙，提供開放式至3房單位，實用面積265至1275方呎，據樓書資料顯示，項目位於第3及5座，位置靠近中海外（0688）已入伙的維港1號。第3座屬高座大樓，第5座屬低座大樓。同區由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，於《施政報告》後單日連沽3伙，總吸金逾2.34億元；當中有買家斥逾1.58億元購入第1座2樓A、B室，實用分別1985及1797方呎，均為4房雙套間隔，A室以8658.05萬元成交，實呎逾43,617元，B室則以7178.25萬元成交，實呎近39,946元。

天璽．天招標沽12伙 呎價高見近4.2萬

明日進行第三輪銷售的新地（0016）啟德天璽．天，最新透過招標售出12伙，為實用854至1993方呎的標準戶，成交金額、呎價最高單位為第3座Peak Tower 47樓A室，實用1993方呎4房雙套間隔、連私人電梯大堂，成交價8305.2萬元、實呎41,672元。項目透過招標累售43伙，連同早前價單出售單位，暫累沽約485伙。同樣明天賣樓，還有長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，長實營業部首席經理郭子威表示，項目稍後擬招標推售4房戶，意向價亦會調整，料市場合理呎價約有10%上調空間至約3.5萬元。同區路勁（1098） 牽頭的晉環，最新售出2B座33樓B室，實用368方呎1房戶，成交價952.6萬元、實呎25,886元，而項目本周連錄6宗成交、套現逾1.93億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款