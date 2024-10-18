「壽桃牌」第二代掌門人 2380萬購上水舖

翻查資料，大班餅店或有關人士2014年6680萬元購入該舖自用，帳面蝕約4300萬元或約64%。另市場消息表示，大班餅店或有關人士亦持有毗鄰龍琛路16號地舖，面積約1200方呎，現於市場上放售，叫價2500萬元，呎價約2萬元。大班餅店等在2014年5298萬元購入，現叫價較購入價低2798萬元或53%。

鄧成波家族1150萬沽聯合道舖

此外，「舖王」鄧成波家族最新以1150萬元沽出九龍城聯合道10至16號地下6號舖，以總面積約1040方呎計，呎價約1.1萬元。該家族2019年3398萬元購入該舖，現帳面蝕約2248萬元或66%。資料顯示，該家族過往曾高價收購該廈多個物業，惟近月先後蝕讓沽貨，面積約900方呎的4號地舖今年4月就以1350萬售出，較2018年購入價3380萬元帳面蝕讓2030萬元或60%。

林子峰沽長沙灣舖 5年帳升28%

另外，市場消息表示，物業投資者林子峰持有銅鑼灣銀座式商廈駱克駅，一個1267方呎的單位，獲美容院以月租4.5萬元承租，呎租約36元。林氏早前以1550萬元沽長沙灣ONE NEW YORK商場地下1號舖，以面積1222方呎計，呎價1.27萬元，較2019年以每呎9924元購入價高28%。

[香港地產]