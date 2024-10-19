瑜悅首3小時收逾千票 超額逾19倍 或短期加推

【明報專訊】新盤市場成焦點，發展商繼續推盤吸納客源，樓花期約8個月、華懋與市建局合作的長沙灣瑜悅，於新一份《施政報告》出台前，以「激安價」首推50伙、折實均呎14,888元，以同區新盤約8年來新低作招徠，項目昨日正式對外開放設於荃灣如心廣場的展銷廳及示範單位，並開始收票。項目首3小時便錄得逾1000張入票認購，超額認購逾19倍。華懋銷售總監封海倫表示，不排除短期內加推單位應市。