moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太古城交投轉旺 本月20宗超上月全月

【明報專訊】新一份《施政報告》推出一系列利好樓市措施，二手成交重拾活躍。其中鰂魚涌太古城本月暫錄約20宗成交，遠超上月全月13宗逾五成。

中原地產分行經理潘浩其表示，太古城夏宮閣低層G室，實用580方呎，兩房間隔，以838萬元沽出，實呎14,448元。原業主2007年350萬元購入，帳面獲利488萬元或1.4倍。

元朗本月至今暫錄約55宗二手成交，較上月同期增近六成，而《施政報告》後暫錄5宗成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town 5座高層G室，實用393方呎，兩房間隔，以530萬元沽出，實呎13,486元。原業主2003年7月115.7萬元一手買入，帳面獲利414.3萬元或3.6倍。

Monterey洋房銀主盤5年貶值32%

另外，《施政報告》後有投資客再度入市。美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳天晉2期2B座低層C室，實用648方呎，3房間隔，以1066萬元承接，實呎約16,451元。據悉，買家已持有多個天晉單位收租。單位原業主2013年2月723.1萬元一手購入，帳面賺約342.9萬元或約47%。

此外，美聯首席高級營業經理羅定康表示，同區Monterey雙號洋房，實用2041方呎，連約878呎花園及658呎天台，4房雙套連工人套間隔，屬銀主盤，新近連兩車位以約4722萬元沽出，實呎23,136元，為屋苑首宗二手洋房成交。上手業主於2019年3月連兩個車位以6907.2萬元一手購入，5年帳面貶值約2185萬或32%。

屯門掃管笏NAPA則於《施政報告》前再錄二手蝕讓成交。利嘉閣分區經理陳龍勳表示，NAPA 6座中層D室，實用849方呎，3房1套房連儲物房梗廚設計，以742萬元易手，實呎約8740元。原業主2017年6月以約873.5萬元一手買入，帳面蝕約131.5萬元或15%，但由於原業主購入時需付樓價15%辣稅，故連使費料實蝕約276萬元或31%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款