天璽‧天第3輪價單215伙續沽清 Blue Coast II首輪售出近190伙

明報記者 甘潔瑩

綜合市場消息，昨新盤市場錄逾430宗一手成交，大部分來自兩大新盤，分別為港島南岸Blue Coast II及天璽．天。

長實執行董事趙國雄表示，Blue Coast II首輪銷售進展順利，開售首1小時，已套現逾10億元；當中首組買家屬內地客，斥資逾7800萬元入市4伙。

發展商指首輪售約七成半單位，即近190伙，總值逾28億元，並指本港樓市已見底，換樓鏈加速，積極考慮加推。

新地啟德天璽．天，昨進行第三輪銷售248伙，當中215伙以價單形式發售，消息指以價單出售的單位全數沽清，即連同招標單位在內，逾兩周售出約700伙，佔1期906伙的77%。據悉，發展商最快於今日加售，短期內再進行新一輪銷售。

MIAMI QUAY I三房1703萬沽

另《施政報告》提出，「啟德智慧綠色集體運輸系統」將提早3年落成後，消息帶動啟德跑道區PARK PENINSULA多個新盤銷情。會德豐牽頭發展的MIAMI QUAY I昨售出一伙高層海景戶，為第1座26樓B室，實用661方呎，3房連套房間隔，成交價1703.3萬元，實呎25,769元。據悉，項目自2022年9月開售至今，累售115伙，套現逾13億元。

瑜悅首批超購逾51倍

此外，多個發展商部署推售全新盤，華懋和市建局合作發展的長沙灣東京街瑜悅，上周五起開放示範單位及接受認購，華懋銷售總監封海倫表示，項目在過去兩天錄逾8000參觀人次，約七成參觀人士為年輕家庭及上車客，當中不乏收租投資者。項目錄逾2600個意向登記，以首張價單50伙計，超額認購逾51倍，計劃短期內加推。

瑜悅上周中公布首批50伙價單，1房折實454.54萬元入場，折實均呎約14,888元，屬同區新盤約8年來新低。

由會德豐牽頭發展啟德跑道區DOUBLE COAST I，發展商今日公布最新銷售部署，料短期內開放示範單位及公布價單。

[香港地產]