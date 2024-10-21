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十大屋苑周末14宗成交 創5周新高

【明報專訊】新一份《施政報告》公布後首個周末，除了新盤交投活躍外，二手成交量亦上升。

嘉湖「籮底貨」292萬沽 實呎6503元

中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄14宗成交，按周升55.6%，重返雙位數交投量，創5周新高，其中天水圍嘉湖山莊佔5宗，除為十大屋苑成交量最多外，亦創屋苑7個月以來周末新高，平均實呎8190元，但鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及藍田麗港城則錄得零成交。

嘉湖山莊有「籮底貨」（即樓層最低或質素較差單位）以低價易手。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，新一份《施政報告》公布後首個周末，樓市即時轉旺，嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，本月暫錄21宗成交，已超越上月全月18宗，平均實呎7982元，而剛過去的周末成交，包括翠湖居4座最低層單位，實用449方呎，以292萬元沽出，實呎6503元。原業主2014年228.8萬元購入，持貨約10年，帳面獲利63.2萬元或約28%。

太古城兩房售705萬 13年獲利39%

此外，本月已錄約21宗成交遠超上月全月成交量的鰂魚涌太古城，剛過去周末僅錄1宗成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城剛過去周末錄得1宗成交，位於耀星閣中層D室，實用503方呎，兩房間隔，向東南園景，獲用家以705萬元承接，實呎14,016元。原業主2011年2月506萬元買入，持貨約13年，帳面獲利199萬元或39%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界區未有新盤推售，交投集中於二手市場，成交以約500萬元或以下為主，嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，可見樓市有動力，將持續向好。美聯住宅部行政總裁布少明表示，近期多個利好因素推動樓市回暖，新一份《施政報告》宣布放寬住宅按揭，並容許投資移民購入住宅物業，將進一步吸引投資客入市，投資移民亦有助帶動豪宅需求。

[香港地產]

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