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康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房

【明報專訊】減息後有名人沽售物業，其中康泰旅行社創辦人黃氏家族，上月於減息後以1850萬元售出港島西區縉城峰一個3房單位，雖然帳面獲利147萬元，但卻較3年前同類單位成交價低近三成。

資料顯示，上述單位為縉城峰1座中層A室，實用879方呎，3房1套間隔，上月底1850萬元售出，實呎21,047元，物業由康泰旅行社創辦人黃明銓之孫、曾任香港旅遊業議會主席的黃進達及相關人士2010年約1703萬元一手購入，持貨約14年，帳面獲利147萬元或約9%。據該屋苑過往成交資料，同座同面積高數層A室，2021年曾以2600萬元易手，事隔約3年，撇除樓層因素，同類單位賣平750萬元或29%。

星堤特色戶1465萬沽 13年實蝕三成

另市場上接連有業主蝕讓單位，中原地產高級資深分區營業經理梁璟華表示，屯門掃管笏星堤1座頂層連天台戶，實用1494方呎，3房1套間隔，設內置樓梯上天台，享開揚山景，以1465萬元連車位沽出，實呎9806元。梁又稱，買家為青山公路區內租客，見樓市回穩向好，亦預計息口將持續回落，看好後市，遂把握現時低位入市的時機，轉租為買。原業主2011年2056萬元連車位一手買入，持貨約13年，帳面蝕591萬元或29%，若連使費料實蝕約690萬元或約34%。

中原地產高級區域經理許永生則指出，南昌站匯璽本月至今暫錄約7宗成交，平均實呎18,822元，其中5B座高層C室，實用362方呎，1房間隔，原叫價800萬元，最新降價77萬元或10%，以723萬元易手，實呎19,972元。原業主2018年9月949萬元一手買入，持貨約6年，帳面蝕讓226萬元或24%。

[香港地產]

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