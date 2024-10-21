天瀧屆現樓 飽覽維港海景

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

天瀧由恒地、會德豐等合作發展，位於承豐道22號，是跑道區前臨維港地段的多個項目中，首個落成的新盤，由7幢高座大廈（由第1至第8座，不設第4座），以及1幢低座大廈（Harbour Mansion）組成，提供566伙；單位實用面積351至1942方呎，以3、4房標準戶而言，合共有400伙、佔比逾70%，另有6伙特色戶，其餘為1房戶。

主打3房及4房大戶

此外，屋苑提供409個住戶車位，撇除1房戶，車位與單位比例達1比1，亦屬近年新盤少見。

私人升降機大堂設畫框電視

發展商近日開放兩個現樓示範單位，分別是第3座20樓A室、B室，兩伙均設私家升降機大堂，住戶可利用八達通或手機應用程式乘搭升降機，可以直達所屬單位、私隱度高。

此外，私人升降機大堂特設Samsung The Frame 32吋畫框電視，屆時住戶可以自訂電視屏幕的畫像。

法奢華品牌為設計靈感

首先參觀B室，為實用面積1085方呎3房1套連儲物房，附裝修，樓層高度約3.3米，室內設計以法國奢華品牌為靈感，用上品牌具標誌性的橙色，再配搭金色及啡色佈置，打造高貴生活空間。根據發展商資料，項目近七成單位享維港景，該單位亦不例外，客廳外連流線形露台，飽覽維港兩岸海景，以及附近的海濱長廊。

主人套房與大廳同座向，房間設計較特別，雙人大牀旁邊打造梳妝台連洗手盆；浴缸、坐廁品牌分別選用英國的Claybrook及美國Kohle。

毗鄰的A室，為實用面積1102方呎、同為3房1套連儲物房間隔，以無改動交樓標準模樣展示。大廳空間寬敞，露台亦享維港景；主人套房配備全玻璃間隔衣櫃，以分隔寢區及套廁。至於廚房，配套家電選用德國品牌Miele及LEICHT廚櫃。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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