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皇府山成交實呎維持逾1萬

【明報專訊】受惠內地提振經濟的利好消息，近日本港整體樓市氣氛有所改善，多區二手交投穩步回升；其中粉嶺、上水區本月至今暫錄約41宗二手成交，較上月同期上升約一成，有代理表示，近日多區雖然有新盤開售，預計全月粉嶺、上水區的二手交投可較9月回升，其中上水皇府山，成交實呎維持1.04萬元。

兩房464萬易手 18年升值七成

中原分行經理蔡天賜表示，上水皇府山新近錄得本月首宗二手成交，屋苑第1座高層D室，實用面積442方呎兩房間隔，議價後以463.8萬元易手、實呎10,493元；原業主2006年以266萬元購入，持貨約18年，帳面獲利約197.8萬元，期內賺幅約74%。

另中原分行經理曹嘉華表示，東涌區本月不足半月累錄約25宗二手成交，較上月同期約10宗成交，增加1.5倍。

其中東堤灣畔第8座高層C室，實用面積592方呎兩房間隔，單位原為收租物業，原業主今年5月放售，開價740萬元，早前租約完結、租客遷出4日後成功賣出，成交價620萬元、實呎10,473元，新買家為上車客，即減價120萬元或16%；原業主2021年2月以763萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕143萬元或19%，連使費料實蝕約185萬元或約24%。

海欣兩房呎售1.15萬 12年帳賺三成

利嘉閣首席分區市務董事彭錦添表示，青衣海欣花園第1座中層F室，實用面積約491方呎兩房間隔，以565萬元售出、實呎11,507元；原業主2012年以約428萬元買入單位，帳面獲利約137萬元，期內物業升值約32%。

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳日出康城晉海第1A座低層A室，實用面積842方呎3房1套間隔，獲區內租客以1190萬元承接自住、實呎14,133元。

原業主2017年10月以約1398.2萬元一手購入，持貨約7年，帳面蝕逾208萬元或15%，連使費及回贈料實蝕逾324萬元或23%。

觀月‧樺峯兩房960萬易手 呎價1.5萬

九龍方面，中原首席分區營業經理王能表示，觀塘觀月‧樺峯中層D室，實用面積636方呎兩房1套間隔，以960萬元易手、實呎15,094元；原業主2021年3月約1090萬元買入，持貨逾3年半，帳面蝕130萬或約12%，連使費有可能實蝕約191萬元或約18%。

明報記者 趙頌明

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