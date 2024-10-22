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海璇II實呎高見逾6.1萬 重返一期高位價

【明報專訊】本月新盤市况暢旺，熱賣新盤、新地（0016）啟德天璽‧天，開售逾兩周累沽約710伙、佔全盤單位總數906伙近八成之際，同系北角海璇II新錄今期破紀錄成交，第2座20樓A室，實用2108方呎4房雙套間隔另連平台，連車位成交價1.286億元、實呎逾6.1萬元，兩者均為今期新高，相關呎價亦重返海璇I之前的高位。

天璽‧天昨招標連售10伙、吸金3.7億元，屬實用887至1993方呎3房及4房戶，成交價2266萬至7267萬元、實呎2.55萬至3.64萬元；同系跑道區天璽‧海售出第3座17樓B室，實用1089方呎4房戶，成交價3572萬元、實呎3.28萬元；至於元朗The YOHO Hub II第6座，昨晚新一輪賣25伙，據悉沽出約21伙，佔比為84%。

LP10複式6868萬沽 實呎2.6萬雙破頂

豪宅亦續錄成交。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，售出第5座地下A室特色戶 ，實用4311方呎連2078方呎花園、4房4套間隔，連車位成交價1.85億元、實呎4.29萬元。另信置（0083）牽頭何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出第3座11樓B室，實用1839方呎3房戶，連車位成交價7400萬元、實呎逾4萬元。

此外，近月二手屢錄低價成交的將軍澳日出康城，其中區內南豐及港鐵的LP10，最新招標售出3個特色單位，吸金逾1.54億元，其中第2A座58樓及59樓複式B室，實用面積2634方呎，連車位成交價達6868萬元、實呎26,074元，創項目樓價、呎價新高，相信亦屬日出康城區內單位總價新高；單位採4房設計、連1039方呎天台，配備按摩池，另設717方呎平台。LP10提供893伙，迄今累售831伙，佔全盤93%。

港島方面，恒地（0012）港島東THE HOLBORN，售出A座頂層32樓SA1室，實用574方呎3房連平台及天台特色戶，成交價1730萬元、實呎3.01萬元，標誌全盤420伙自2021年9月開售以來全告清袋、套現逾28億元。另路勁（1098）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸1期晉環，售出第1A座25樓F室，實用1218方呎4房戶，成交價3623萬元、實呎2.97萬元。

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