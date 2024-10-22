英皇或相關人士 4.8億放售屯門商場

據了解，物業由英皇或相關人士2014年以「買殼」形式購入，惟市場未有當年購入價資料。

吳根海2.7億放售遠東金融中心全層

另第一太平戴維斯及萊坊指出，由舖位投資者吳根海及相關人士持有的金鐘遠東金融中心9樓全層，總面積約10,800方呎，現以交吉形式出售，意向呎價約2.5萬元，總價即約2.7億元。資料顯示，吳根海等2008年以1.54億元購入，現放售價較16年前高約9600萬元或62%。

羅守輝沽招商局大廈3伙套5730萬

此外，資深投資者羅守輝或相關人士，近期亦積極放售物業，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，有關業主早前拆售上環信德中心招商局大廈5個單位，先後沽出其中3伙，套現約5730萬元，餘下9樓01室及20室，面積約2947方呎，最新意向價約5304.6萬元，呎價僅約1.8萬元，較半年前叫價下調約28%。

謝立生續稱，原業主早前沽出同層12至13室相連單位，面積約2114方呎，成交價約3900萬元，呎價達18,448元。