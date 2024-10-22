moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英皇或相關人士 4.8億放售屯門商場

【明報專訊】英皇（0163）或相關人士近期放售部分非核心物業，其中屯門新都商場連停車場，第一太平戴維斯指出，現以約4.8億元放售，商舖面積約38,512方呎，連110個車位，以「現狀」連現有租約出售，物業現時月租共約200萬元，料新買家可享約5厘租金回報。

據了解，物業由英皇或相關人士2014年以「買殼」形式購入，惟市場未有當年購入價資料。

吳根海2.7億放售遠東金融中心全層

另第一太平戴維斯及萊坊指出，由舖位投資者吳根海及相關人士持有的金鐘遠東金融中心9樓全層，總面積約10,800方呎，現以交吉形式出售，意向呎價約2.5萬元，總價即約2.7億元。資料顯示，吳根海等2008年以1.54億元購入，現放售價較16年前高約9600萬元或62%。

羅守輝沽招商局大廈3伙套5730萬

此外，資深投資者羅守輝或相關人士，近期亦積極放售物業，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，有關業主早前拆售上環信德中心招商局大廈5個單位，先後沽出其中3伙，套現約5730萬元，餘下9樓01室及20室，面積約2947方呎，最新意向價約5304.6萬元，呎價僅約1.8萬元，較半年前叫價下調約28%。

謝立生續稱，原業主早前沽出同層12至13室相連單位，面積約2114方呎，成交價約3900萬元，呎價達18,448元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款